Großeinsatz in Rath : Stadt Düsseldorf räumt das berüchtigte Schaustellergelände

Großeinsatz in Rath

Düsseldorf Großeinsatz in Düsseldorf: Die Polizei setzt auf dem sogenannten Schaustellergelände an der Straße Mühlenbroich einen Räumungsbeschluss der Stadt durch. Die verlangt schon seit Jahren den Abriss einer illegalen Halle.

Seit sechs Jahren ist der Abriss einer Halle, die von den Bewohnern des Geländes Kostenpflichtiger Inhalt an der Straße Mühlenbroich illegal errichtet wurde , beschlossen. Und obwohl es immer wieder zu Durchsuchungen auf dem Gelände kam, passierte bislang nichts.

Am Dienstagmorgen rückte nun die Polizei mit einem Großaufgebot an, um das mit Hütten, Schuppen und Verschlägen bebaute Areal zu durchsuchen. Die illegal errichtete Halle, die jetzt leer geräumt wird und später abgerissen werden soll, steht auf einer öffentlichen Straße und auf einer Gasleitung.

Nicht nur die Stadt wartet auf Ergebnisse der Polizei-Aktion. Auch die Staatsanwaltschaft Aachen hatte die Düsseldorfer Polizei um Amtshilfe bei einer Durchsuchung gebeten. Sie sucht Leasingfahrzeuge, die eine inzwischen insolvente Firma aus Würselen in Holland geleast und nach der Pleite nicht zurückgegeben hat.

Etliche Bewohner des Geländes, über mehrere Ecken mit alteingesessenen Schaustellerdynastien verwandt, wurden in der Vergangenheit immer wieder in Zusammenhang mit schwerwiegenden Eigentumsdelikten gebracht, unter anderem mit einem großangelegten Metalldiebstahl per Zug vom benachbarten Mannesmannwerk.