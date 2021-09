Fördermittel für Stadtteilarbeit : Rath und Mörsenbroich sollen neue Freizeitangebote erhalten

Düsseldorf Die Stadt bewirbt sich um die Verlängerung des Förderprogramms Soziale Stadt. Politik und Bürger haben bereits Wünsche angemeldet.

Seit der Aufnahme in das Städtebauförderprogramm Soziale Stadt im Jahr 2011 wurden in Rath und Mörsenbroich viele positive Entwicklungen verzeichnet und wichtige Projekte realisiert. Dazu gehören unter anderem der Rundweg Rather Korso, der Sportpark am Bunker, der Vorplatz Junges Schauspiel und der Bolzplatz Osterfelder Straße. Rund 3,9 Millionen Euro sind insgesamt in die beiden Stadtteile geflossen. Inzwischen ist das Programm abgeschlossen. Die Stadt möchte aber die erfolgreiche Arbeit fortsetzen, zumal weiterhin ein hoher Handlungsbedarf und viele Herausforderungen bestehen. Die Verwaltung hat deshalb ein Konzept erstellt, das für eine Beantragung von Fördermitteln notwendig ist und das nun in der Bezirksvertretung 6 vorgestellt wurde.