Fahrradverkehr in Düsseldorf : Klohäuschen blockiert Fahrradweg in Rath

Mitten auf dem Fahrradweg am Rather Kreuzweg wurde das Baustellenklo aufgestellt. Inzwischen wurde es entfernt. Foto: Julia Brabeck

Düsseldorf Der Umbau einer Bushaltestelle soll für mehr Komfort sorgen. Dass dafür ein Radweg durch ein Baustellenklo blockiert wurde, sorgt für Unverständnis.

Mitten auf dem Radweg am Rather Kreuzweg stand mehrere Tage ein Dixi-Klo. „Das ist schon ein Schildbürgerstreich, denn Platz, dieses woanders zu platzieren, gibt es ja hier reichlich in der Umgebung“, sagt eine Radfahrerin. Kurios, aber nicht schlimm, findet die mobile Toilette Radler Manfred Neumann. „Hier ist nicht so viel los, deshalb kann ich gut und gefahrlos auf den Gehweg ausweichen.“ Es gebe Schlimmeres, über das er sich als Fahrradfahrer ärgern würde. Dazu gehörten beispielsweise geparkte Autos auf den Radwegen. „Vielleicht gibt es ja Vorschriften für die Aufstellung solcher Toiletten und deshalb kam nur dieser Platz in Frage“, mutmaßt ein älterer Spaziergänger.