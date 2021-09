Wohnungsbau in Düsseldorf : Bauarbeiten für 100 neue Mietwohnungen starten in Rath

Die neuen Wohnhäuser werden über die gesamte Länge der Straße In den Diken errichtet. Foto: Ten Brinke

Düsseldorf In Düsseldof-Rath entstehen 100 neue Mietwohnungen. Die Gebäude werden an der Straße In den Diken realisiert. In der Nachbarschaft hat der Bauträger bereits das neue Wohnviertel Rather Carré gebaut.