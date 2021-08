Radverkehr in Düsseldorf : Nur wenig neue Fahrradabstellplätze

Mitten auf Gehwegen und an Haltestellen abgestellte Fahrräder auf der Westfalenstraße sind ein Ärgernis. RP-Foto: Brabeck Foto: Julia Brabeck

Düsseldorf Die Ansichten darüber, wo im Stadtbezirk 6 noch weitere Fahrradständer benötigt werden, gehen in der Bezirksvertretung auseinander. Während die Grünen gleich an drei Standorten neue Fahrradständer bauen lassen will, sind andere Parteien überzeugt, dass Bürgern ein paar Schritte zuzumuten seien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Brabeck

(brab) Die Grünen in der Bezirksvertretung 6 haben drei Standorte vorgeschlagen, an denen die Verwaltung neue Fahrradabstellplätze schaffen soll. Zustimmung fand dabei nur der Antrag, ob an der Westfalenstraße weitere und insbesondere seniorengerechtere Fahrradstellplätze geschaffen werden können.

Die vorhandenen Fahrradabstellmöglichkeiten seien an der Westfalenstraße häufig voll ausgelastet. Wo dann reguläre Möglichkeiten fehlen, würden die Fahrräder oft „wild“ geparkt, was zu Einschränkungen für die Fußgänger führe. Zudem wünschten sich ältere Bürger und Bürgerinnen seniorengerechte Abstellmöglichkeiten, sagen die Grünen. Die vorhandenen Bügel seien oft nicht hoch genug und könnten ohne tieferes Herunterbeugen nicht genutzt werden.

Die anderen Parteien stimmten dem Antrag zu. „Allerdings nur, wenn die bestehenden Fußwegebeziehungen dadurch nicht gestört werden und die Einrichtung von Fahrradstellplätzen nicht auf Kosten der ohnehin schon knappen Parkplätze erfolgt“, sagt Ratsherr Marcus Münter (CDU). Zudem wünschen sich die Politiker, dass das Ergebnis der Prüfung in dem Gremium vor einer Umsetzung vorgestellt wird.