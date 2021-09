Freizeit in Düsseldorf : Rath feiert das Fest der Kulturen

Düsseldorf Am Wochenende wird es rund um das Rather Familienzentrum Möglichkeiten zur Begegnung geben. Ein abwechslungsreiches Programm sorgt für Unterhaltung.

Die Reihe „Rather Kulturwoche“, die bereits sieben Mal stattgefunden hat, hat sich im Stadtteil fest etabliert. Deshalb wollte das Organisationsteam in diesem Jahr nicht ganz darauf verzichten und feiert am Wochenende, 18. und 19. September, ein Fest der Kulturen. „Wir haben festgestellt, dass ein ganz großer Bedarf da ist, sich endlich mal wieder zu treffen und auszutauschen. Dafür wollen wir eine sichere Möglichkeit bieten“, sagt Seraphina Kleeberg vom SKFM, die die Stadtteilarbeit im Rather Familienzentrum (RFZ) mit übernommen hat. Sie koordiniert das Fest, das von zahlreichen anderen Institutionen wie der Gemeinde Zum Heiligen Kreuz, der Kita , ASG und Caritas getragen wird.

Ein Klassiker bei der Rather Kulturwoche ist der Auftritt der Band „InSaints“. Und darauf muss auch in diesem Jahr nicht verzichtet werden. Die Band spielt am Samstag um 20 Uhr Rock und Pop in der Kirche Zum Heiligen Kreuz, Rather Kreuzweg 43. Der Eintritt ist frei.