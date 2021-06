Arbeitssuche in Düsseldorf : Beratungsstelle rund um die Jobsuche zieht nach Rath

Martina Tausche von der Einrichtung „i-Punkt Arbeit“ berät in den neuen Räumen an der Westfalenstraße 26. Foto: Ansgar Bolle

Düsseldorf Die Vernetzung mit Unternehmen im Stadtteil gehört zu den Kernaufgaben. Damit sollen die Wege für die Arbeitssuchenden kurz gehalten werden.

Seit 2016 bieten sogenannte Arbeitsmarktlotsen an der Stieglitzstraße in Mörsenbroich ihre Hilfe an. Jetzt zieht die Beratungsstelle „i-Punkt Arbeit“ zur Westfalenstraße 26 in Rath um und ist damit noch zentraler gelegen. „Größere Räume bieten viel Platz für eine persönliche Beratung, aber auch für Infoveranstaltungen – wenn die Infektionslage es wieder zulässt“, sagt Job-Coach Sabine Ullmann.

Insgesamt gibt es mittlerweile fünf „i-Punkte Arbeit“-Beratungsstellen in unterschiedlicher Trägerschaft in Düsseldorf. Die Einrichtung in Rath gehört zur Zukunftswerkstatt GmbH. Die Beratungsstellen werden von der Stadt und dem Jobcenter gefördert. Die Arbeitsmarktlotsen sollen in den Quartieren durch aktive Ansprache und direkte Netzwerkarbeit mit den Unternehmen vor Ort verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit bekämpfen. Das Angebot, das zum Beispiel die gemeinsame Erstellung professioneller Bewerbungsunterlagen und die Unterstützung bei der Stellen- und Ausbildungssuche umfasst, ist kostenfrei. Um die Suche nach einer Arbeit zu erleichtern, wird beispielsweise auch zu finanziellen Fördermöglichkeiten, Anerkennung ausländischer Zeugnisse, weiteren Beratungsstellen und sozialen Einrichtungen im Stadtteil und die Möglichkeiten der Kinderbetreuung informiert. Die Beratung kann in deutscher, englischer und arabischer Sprache erfolgen.