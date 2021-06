Beratung durch Allgemeinen Sozialen Dienst : SPD will mehr Präsenz vom Jugendamt in Sonsbeck

Früher saß im Sonsbecker Rathaus regelmäßig ein Berater des Allgemeinen Sozialen Dienstes Xanten (Archivfoto). Foto: Julia Lörcks

Sonsbeck/Xanten Nach Willen der Sonsbecker Sozialdemokraten soll mindestens einmal im Monat ein Berater des Allgemeinen Sozialen Dienstes Xanten im Rathaus der Gemeinde zur Verfügung stehen. Die Verwaltung setzt dagegen auf individuelle Termine.

Die Sonsbecker SPD-Fraktion beantragt, einen festen Beratungstermin des Kreisjugendamtes im Rathaus der Gemeinde zu etablieren. Demnach soll im Rahmen des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) mindestens einmal monatlich zu festgelegten Sprechstundenzeiten ein Ansprechpartner im Rathaus zur Verfügung stehen. Die Verwaltung verweist in ihrer Stellungnahme darauf, dass es ein solches Angebot in Sonsbeck bereits gegeben habe, es aber wegen mangelnder Nachfrage eingestellt wurde. Stattdessen habe sich das seitdem genutzte System mit individuellen Terminen bewährt. Am Donnerstag, 10. Juni, 18 Uhr, wird im Schul- und Jugendausschuss im Kastell über den Antrag beraten.

Der ASD Xanten ist neben der Stadt Xanten auch für die Gemeinden Sonsbeck und Alpen zuständig. Der Bürositz ist an der Sonsbecker Straße 27 in Xanten. Nach Ansicht der SPD stellt dies für Hilfesuchende jedoch eine Hürde dar. „Die Hilfen des Jugendamtes in Anspruch zu nehmen und den ersten Schritt zur Kontaktaufnahme zu wagen, fällt bei Problemen oft schwer“, heißt es in der Antragsbegründung. „Eine Fahrt dafür nach Xanten zu nehmen, bedeutet oftmals – insbesondere für Jugendliche – eine zusätzliche Hürde.“ Auch die telefonische Kontaktaufnahme falle nach Ansicht der SPD vielen Menschen schwerer als ein persönliches Gespräch vor Ort. Eine feste Sprechstunde im Rathaus wäre daher „eine Bereicherung“, so die Fraktion.

Grundsätzlich werde ein Beratungsangebot mit mindestens einem monatlichen Termin im Rathaus begrüßt, heißt es in der Stellungnahme der Verwaltung. Bis vor wenigen Jahren habe der ASD Xanten auch regelmäßige Beratungstermine im Sonsbecker Rathaus angeboten. „Diese wurden jedoch nur sporadisch wahrgenommen, sodass die personellen Ressourcen der ASD-Mitarbeiter häufig unnötig gebunden waren“, heißt es weiter. Daher seien die festen Sprechstunden eingestellt und durch flexible Termine ersetzt worden. In der Regel fänden diese Termine im häuslichen Umfeld statt. Sollen die Gespräche auf neutralem Boden stattfinden, sei dies neben den Büroräumen des ASD in Xanten auch im Sonsbecker Rathaus möglich, wenn die zu beratende Person nicht mobil sei.

