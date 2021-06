Jahresbilanz in Dormagen : Viele Anfragen rund ums Reisen bei der Verbraucherberatung

Dormagen Stark Corona-geprägt ist die Bilanz der Verbraucherberatung Dormagen für das vergangene Jahr - sowohl zahlenmäßig als auch inhaltlich. Das waren die Schwerpunkte.

„Wir sind ganz gut durch die Krise gekommen“, zog Eming ein positives Fazit. Er freute sich, dass es trotz der zumeist fehlenden persönlichen Begegnung in der Geschäftsstelle an der Kölner Straße gelungen sei, online oder per Telefon Anliegen zu besprechen und zu klären.

Es gab aber auch die klassischen, immer wiederkehrenden Fälle. So der eines Studenten aus Dormagen. Der hatte in seinem Handy eine alte Sim-Karte eingelegt und wickelte über sein Mobiltelefon Studienangelegenheiten aus dem Homeoffice ab - ohne eine Flatrate zu besitzen. Am Ende sollte er 1165 Euro bezahlen. „Wir haben beim Anbieter hartnäckig auf dessen Verstoß gegen die Kontrollpflicht hingewiesen und konnten die Forderungen auf hundetr Euro reduzieren“, so Eming. Da es die Infektionslage erlaubt, werden wieder Termine für die persönliche Beratung vereinbart: unter Telefon 02133 2855301.