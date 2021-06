Neues Projekt mit DEG und Stadt : Das steckt hinter Fortunas Gastfamilien-Suche

NLZ-Direktor Frank Schaefer. Foto: HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Gemeinsam mit der DEG, der Stadt und dem Verein Trotzdem e.V. sucht der Zweitligist geeignete Gastfamilien für auswärtige Talente. NLZ-Direktor Frank Schaefer erklärt aus Fortunas Sicht das Konzept hinter dem neuen Projekt.

Die Nachricht klingt zunächst fast so, als wolle Fortuna jetzt groß ins Geschäft mit dem internationalen Fußballnachwuchs einsteigen: Gastfamilien für auswärtige Talente gesucht! Doch als Massenbewegung darf man sich das Ganze keineswegs vorstellen. „Unsere Philosophie ist und bleibt, in erster Linie mit Talenten aus der Region zu arbeiten“, erklärt Frank Schaefer, der Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, auf Nachfrage unserer Redaktion. „Aber es wird immer auch punktuell Ausnahmen geben, und für diese ist dieses Projekt angedacht, weil es unsere Optionen erweitert.“

Die Suche nach geeigneten Gastfamilien entstand anfangs aus reiner Notwendigkeit. Bislang nämlich waren drei junge Fußballer aus Fortunas Nachwuchsmannschaften im Fliedner-Internat untergebracht, das die Diakonie betreibt. Im vergangenen Sommer jedoch teilte die Diakonie der Fortuna – wie auch der ebenfalls betroffenen DEG – mit, dass sie die Spieler ab dem nächsten Schuljahr nicht mehr beherbergen könne. So entstand gemeinsam mit dem Eishockeyklub, der Stadt (Sport- und Jugendamt) sowie dem Verein Trotzdem e.V. die Idee, die betroffenen jungen Sportler in Gastfamilien unterzubringen.

„Das kann natürlich nicht jeder machen“, erklärt Schaefer. „Wir von Fortuna bevorzugen ein Modell, in dem die Spieler bei vereinsnahen Personen untergebracht werden, zum Beispiel Klubmitarbeitern, Gremien- oder Vereinsmitgliedern. Aber auch ein externer Interessentenkreis kann sich gerne melden.“ Prüfung und Zulassung der Familien erfolgt dann in einem offiziellen Verfahren des Jugendamtes. „Wir haben mit der Kommunikation mit möglichen Gastgebern begonnen und werden diese weiter forcieren“, berichtet der NLZ-Chef.

Die Zahl der zu beherbergenden Talente muss deshalb jedoch nicht zwangsläufig stark ansteigen. „Wir verfolgen eine andere Philosophie als einige andere Klubs hier in der Region“, betont Schaefer. „Köln, Schalke, Dortmund und Mönchengladbach betreiben eigene Internate, in denen zahlreiche junge Fußballer leben, die von fast überall her kommen. Das wäre für uns finanziell gar nicht zu stemmen, und das wollen wir auch gar nicht. Bei uns wird es beim regionalen Schwerpunkt bleiben.“

Doch dabei kann das Gastfamilien-Konzept ebenfalls eine neue Option bieten. Denn ein Spieler muss mit seinen Eltern gar nicht einmal so weit entfernt wohnen, um dennoch eine komplizierte Anbindung an Fortunas Trainingsgelände zu haben. Da können auf dem Weg leicht drei Stunden für Fahrt und Umsteigen verloren gehen – Zeit, die die Jugendlichen besser fürs Lernen oder Fußballspielen nutzen könnten. Kaum eine Familie wird ihren Nachwuchs dafür in ein Internat geben; die zeitweise Unterbringung in einer dem Verein nahestehenden Gastfamilie wäre womöglich keine so große Hürde.

„Es muss aber gar keine klassische Familie sein“, ergänzt Schaefer. „Auch unverheiratete Paare oder Einzelpersonen können durchaus geeignet sein, zum Beispiel Nachwuchstrainer. Wichtig ist die klare Idee: Welcher Spieler passt zu welcher Pflegeperson?“ Als Beispiel nennt er einen prominenten Fall aus der Vergangenheit beim Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen, der ebenfalls kein Internat betreibt, sondern mit Gastfamilien arbeitet. „Da war René Adler, der später deutscher Nationaltorhüter wurde, als junger Bursche bei Rüdiger Vollborn untergebracht, der selbst früher Torwart bei Bayer war.“

In jedem Fall steht das Wohlergehen der Jugendlichen über allem anderen, die Kosten sollen unter allen Beteiligten – Verein, Stadt, Trägerverein, leibliche Eltern – aufgeteilt werden. Das Projekt richtet sich an Spieler, die älter als 14 Jahre sind, „besonders aber an Spieler der U17 und U19“, ergänzt Schaefer. Aber ganz wichtig ist ihm, dass in dem Projekt kein Gesinnungswandel verborgen sei: „Unsere Philosophie, weitaus überwiegend mit Spielern aus der Region zu arbeiten, haben wir aus echter Überzeugung. Die Identifikation mit Stadt, Verein und Region ist extrem wichtig – und der Normalfall wird bei uns bleiben, dass die Talente bei ihren Eltern wohnen.“