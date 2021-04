Kinderbetreuung in Düsseldorf : Wo junge Forscher gefördert werden

Düsseldorf In Rath hat die neue Kindertagesstätte Bullerbü eröffnet. Zu ihren Schwerpunkten gehören Bewegung, Forschung, die Natur und viel frische Luft. Die Einrichtung sucht noch dringend Mitarbeiter.

Anfang April hat die neue Kita Bullerbü im Neubaugebiet „Arcadia-Höfe“ an der Selbecker Straße eröffnet. Bislang tummeln sich in den großen hellen Räumen aber nur neun Kinder. „Der Bedarf nach Kitaplätzen ist da, aber wir können erst wachsen, wenn wir auch genug Mitarbeiter haben“, erklärt die Kita-Leiterin Janine Hölzl. Ihr stehen bislang drei Mitarbeiter zur Seite. Elf sollen es einmal werden, damit insgesamt 56 Jungen und Mädchen ab einem Jahr aufgenommen und in drei Gruppen betreut werden können.

Träger der Einrichtung ist das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk (EJF), ein bundesweit tätiges, christlich geprägtes Unternehmen der Sozialwirtschaft, das als gemeinnützige AG verpflichtet ist, seine Überschüsse für gemeinnützige Zwecke zu reinvestieren. Die Kita Bullerbü ist die siebte Einrichtung des EJF in Düsseldorf, eine achte – die Düsseldorfer Löwen – wird in den nächsten Tagen in Pempelfort eröffnet. Wie alle EJF-Kindertagesstätten in Düsseldorf wird sich auch die Rather Einrichtung zur anerkannten Bewegungskita zertifizieren lassen. „Unser eigener Schwerpunkt liegt aber auf den Bereichen Forschen und Natur“, sagt Katrin Kösterke, stellvertretende Leiterin von Bullerbü. Deshalb verfügt die Kita auch über einen eigenen Forscherraum.