Stadtteilentwicklung in Düsseldorf : Ein neues Quartier für alle Generationen

Düsseldorf Auf dem ehemaligen Kirchen-Grundstück an der Bochumer Straße sind ein Pflegezentrum, eine Kita und Wohnungen entstanden. Die neuen Bewohner sind bereits eingezogen.

Das St. Anna-Stift in der Altstadt, das seit 140 Jahren besteht, wird abgerissen. Dort wird ein neues Altenpflegeheim für 100 Bewohner mit 16 Tagespflegeplätzen und 20 Zimmern für die Kurzzeitpflege gebaut. Die 90 Bewohner und die 115 Mitarbeiter sind in das neue Pflegezentrum in Rath umgezogen.

Am Standort befand sich früher die evangelische Kindertagesstätte Neuenhofstraße in der Trägerschaft der Diakonie. Nachdem die letzten Kinder den Standort verlassen hatten, wurde das Gebäude ersatzlos aufgegeben. Jetzt hat die Diakonie dort neue Räume für eine vierzügige Kita mit Familienzentrum – die Kita Gelsenkirchener Straße – erhalten. Diese wird am 1. Juni eröffnen, dort können bis zu 80 Kinder ab einem Jahr betreut werden. Schwerpunkte in dem Sozialraum mit Erneuerungsbedarf werden Sprache, Ernährung und Bewegung sein. Ein entsprechendes Konzept soll sich nach den Bedürfnissen richten und gemeinsam entwickelt werden.

Am Wochenende sind die Bewohner des neuen Pflegezentrums St. Elisabeth in das Quartier eingezogen. Die Senioren im Alter von 65 bis 102 Jahren stammen aus dem St. Anna-Stift in der Altstadt, das stark sanierungsbedürftig ist und deshalb für einen Neubau abgerissen wird. „Wir haben bereits vor zwei Jahren mit den Vorbereitungen begonnen. Damit beispielsweise nicht so viel Papier mit umziehen musste, haben wir die Dokumente digitalisiert“, sagt die Leiterin der Einrichtung Claudia Luckas. In den vergangenen drei Wochen wurden dann bereits rund 2500 Umzugskisten sowie 150 Lkw-Ladungen von der Altstadt nach Rath gebracht. Die Bewohner folgten dann am Wochenende in den Transportern der Caritas – teilweise liegend. Hierfür waren neun Krankenwagen mit voller Besatzung der Malteser im Einsatz.