Corona in Düsseldorf : Beim Spaziergang auf Corona testen lassen

Düsseldorf Mit mobilen Teststationen macht die Stadt auch für Bürger, die am Stadtrand leben, jetzt ein kostenloses Angebot. Die Testmobile werden auch vor Moscheen stehen.

Mitten im Wald am Bauenhäuser Weg hat die Stadt Düsseldorf am Freitag, 23. April, eine mobile Teststation aufgestellt. Das sorgte bei den Spaziergängern, die bei dem schönen Wetter zahlreich unterwegs waren, für Verwunderung, aber auch für Freude. Mehrere Spaziergänger nahmen spontan das kostenlose und unkomplizierte Angebot an und ließen sich quasi im Vorbeigehen auf das Coronavirus testen. „Ein tolles Angebot, denn heute kommt mein Sohn nach Hause. Er ist getestet und so können wir uns somit entspannter begegnen“, sagt eine Frau.