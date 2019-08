Düsseldorf Oberkassel : Kantor Thorsten Göbel wechselt nach Meißen

Nach 17 Jahren bei der Evangelischen Kirchengemeinde Oberkassel nimmt Göbel am 15. September Abschied von der Gemeinde.

Sein Tatendrang ist auch nach so langer Zeit in Oberkassel ungebrochen, denn schon jetzt hat er sich für seinen Start in Meißen ein besonderes Projekt vorgenommen: den Neubau einer großen Domorgel an der Westempore. Und schon jetzt hofft er auf Spenden, wenn er am 15. September in der Auferstehungskirche mit einem Gottesdienst Abschied von der Gemeinde nimmt.