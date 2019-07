Stadtteilfest : Hortensienfest verbindet Kulturen in Oberkassel

Hortensienfest verbindet Kulturen in Oberkassel

Bei der zehnten Auflage der Veranstaltung im Zentrum plus schauten auch viele japanische Nachbarn vorbei.

Nicht die japanischen Trommeln rufen zum Hortensienfest – die Jagdhornbläser des Düsseldorfer Parforcehorn-Corps übernehmen diesen Part. Die Musiker stehen für das Brauchtum der Jagdhornmusik und ordnen sich so in die Tradition des „Hortensienfests“ im Zentrum plus Oberkassel ein. Dass dieses zum zehnten Mal stattfindende Fest junge und ältere Bürger sowie japanische Freunde aus der Nachbarschaft zum Gestalten und Feiern zusammenbringt, freut nicht nur Generalkonsul Masato Iso. Auch Bezirksbürgermeister Rolf Tups lobt: „Derartige Generationen verbindende Veranstaltungen haben eine enorme integrative Wirkung.“