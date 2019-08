40-Jährige schwer verletzt : 73-Jähriger verletzt seine Ehefrau mit Messer schwer

Düsseldorf Familiendrama im Stadtteil Oberkassel: Im Streit soll ein 73 Jahre alter Mann mit einem Messer auf seine Frau eingestochen haben. Sie überlebte die Attacke.

In Oberkassel hat ein 73 Jahre alter Mann seine 40-jährige Ehefrau mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Mit Schnittwunden am Hals musste sie am Samstagmorgen in die Klinik eingeliefert werden. Nach Angaben der Polizei bestand nach ersten Untersuchungen aber keine Lebensgefahr. Zu den Hintergründen für die Messerattacke konnten die Beamten noch keine Angaben machen.