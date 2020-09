Historische Gebäude in Düsseldorf : Haus Werth soll mehr Beachtung finden

Historische Gebäude in Düsseldorf

Wittlaer/Kaiserswerth Die alte Raststation darf nicht bewohnt werden, hat kein fließend Wasser oder Strom. Deshalb wird das Haus nicht genutzt. Nun gibt es eine Anregung, zumindest das Umfeld mehr zu beleben.

Die Idee von Joachim Heber entbehrt nicht eines gewissen Charmes. Er möchte, zumindest im übertragenen Sinne, dass das Haus Werth wieder seine alte Bestimmung zurück erhält und eine Versorgungsstation wird. Das einsame und schöne Fachwerkhaus am Leinpfad zwischen Wittlaer und Kaiserswerth nah am Rheinufer diente früher als Treidelstation. Menschen und die Pferde, welche die Schiffe an langen Seilen flussaufwärts zogen, legten dort eine Pause ein. „Heute sind auf dem Weg zahlreiche Radfahrer unterwegs und es wäre doch schön, wenn sie sich vor dieser tollen Kulisse erfrischen könnten“, sagt Heber.