Serie Stadtteil-Führungen : Auf Entdeckungsreise in Kaiserswerth

Stadtführer Michael Vetten am Jakobspilger von Bert Gerresheim am Kaiserswerther Stiftsplatz. Foto: Julia Brabeck

Kaiserswerth Kaiserswerth ist der älteste Stadtteil von Düsseldorf. Bei einer Führung erfahren die Teilnehmer viel aus der langen Geschichte. Dabei wird die Lust geweckt, sich noch intensiver mit dem historischen Ort zu befassen.

Am Ende des Rundgangs durch Kaiserswerth unter der Leitung von Michael Vetten bleibt die Erkenntnis, dass auch Ortskundige immer noch etwas Neues hinzulernen können, es immer noch Geschichten und versteckte Winkel gibt, die man vorher nicht kannte. Dazu gehören beispielsweise die Informationen, dass die Haupteinnahmequelle in Kaiserswerth über viele Jahre die Seidenweberei war; die Stockgasse so heißt, weil im dortigen früheren Gefängnis die Insassen ständig mit dem Stock gezüchtigt wurden, Heinz Rühmann und Hermann Hesse in Kaiserswerth zu Besuch waren und der Hochbunker bereits 1950 Fenster erhielt und damit für eine Wohnnutzung geeignet war. „Keine Ahnung, wie die das damals mit den technischen Mitteln geschafft haben“, sagt Vetten. Das ist aber die einzige Wissenslücke, die sich bei Vetten bei seinem 90-minütigen Rundgang auftut, der auf alle Fälle Lust macht, sich noch intensiver mit dem Stadtteil zu beschäftigen.