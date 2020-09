Parkprobleme in Düsseldorf : Parken an der Plektrudisstraße bleibt verboten

Kaiserswerth In der kleinen Wohnstraße wurden nach vorherigen Ermahnungen durch den Ordnungs- und Servicedienst (OSD) an Autofahrer Knöllchen verteilt, die auf der Straße geparkt hatten. Das hatte zuvor aber nicht gestört.

Über viele Jahre hat sich eingebürgert, dass Autos an der Plektrudisstraße vor den Häusern auf der Straße geparkt werden. Jetzt hat der Ordnungs- und Servicedienst (OSD) zunächst die Fahrzeughalter mit Hinweiszetteln darüber informiert, dass dies in der kleinen rund 100 Meter langen Sackgasse nicht zulässig ist und nach zwei Wochen dann angefangen, die Fahrzeughalter kostenpflichtig zu verwarnen. Das hat zu einer Anfrage der CDU in der Bezirksvertretung 5 geführt. Diese wollte erfahren, was sich aktuell in der Straße geändert hat, das dann zu den Verwarnungen führte.