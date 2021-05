Anit-israelische und linkenfeindliche Parolen : Rechte bekleben Haus Spilles

Benrath Offenbar haben sich Unbekannte Zutritt zum Gelände der Kultureinrichtung verschafft. Die Mitarbeiter des Jugendzentrums haben Anzeige erstattet und die Parolen inzwischen entfernt.

Für die ehrenamtlichen Mitarbeiter von Haus Spilles an der Benrather Schlossallee war es ein Schock: Am Samstag, 8. Mai, fanden sie auf dem Gelände und am Gebäude des selbstverwalteten Jugendzentrums zahlreiche Aufkleber mit nationalistischen, rechten und israelfeindlichen Parolen.

„Es gibt immer mal wieder Aufkleber rechter Parteien und Gruppen im öffentlichen Raum hier in Benrath“, sagt Marrek Körber, Mitarbeiter von Haus Spilles. In nicht weit entfernten Stadtteilen wie Garath und Eller sei die Szene stärker vertreten. „Sie versuchen ab und zu, auch hier Fuß zu fassen“, so Körber. Ärger mit Haus Spilles gab es zuletzt vor mehreren Jahren, als das Gebäude mit rechten Graffiti beschmiert wurde. Damals hat das Jugendzentrum gemeinsam mit Schulen im Stadtteil zu einer Demonstration gegen Rechts aufgerufen. „Diese Möglichkeit haben wir natürlich in der aktuellen Situation nicht“, so Körber.