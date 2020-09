Musik in Düsseldorf : Junge Künstler in der Kaiserpfalz

Kaiserswerth Alle zwei Jahre findet das Kaiserpfalz Open Air statt. Einen Tag lang zeigen junge Künstler ein Programm mit Gesang, Tanz und Musik. Die Bandbreite ist groß.

Seit 1998 wird alle zwei Jahre in der Ruine der Kaiserpfalz eine große Bühne aufgebaut, auf der sich junge Künstler präsentieren können. Am Sonntag, 20. September, geht das Musikfestival Kaiserpfalz Open Air in die nächste Runde. „Wir freuen uns, dass wir trotz Corona ein buntes Musik- und Showprogramm präsentieren können, bei dem junge Sänger, Tänzer und Musiker auftreten. Wir möchten gerade in dieser Krise zeigen, dass kreative und kulturelle Arbeit möglich und wichtig ist, denn auch mit Corona-Abstand wird durch die künstlerischen Darbietungen viel jugendliche Energie und Lebensfreude vermittelt“, sagt Susanne Hiekel, Kirchenmusikerin der Evangelischen Kirchengemeinde Kaiserswerth. Zusammen mit Stefan Irle, Mitarbeiter im Jugendzentrum Teestube der Kaiserswerther Diakonie, hat sie die Organisation übernommen.