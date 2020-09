Kostenpflichtiger Inhalt: Kirchenschätze in Düsseldorf : Der Suitbertusschrein verlässt Kaiserswerth

Der wertvolle Schrein in der Kaiserswerther Basilika hat kleine Schäden, die repariert werden sollen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Der Suitbertusschrein in Kaiserswerth muss umfassend restauriert werden. Dafür wird das Kunstwerk in die Goldschmiedewerkstatt am Kölner Dom gebracht. Zuvor kann die Gemeinde Abschied nehmen.