Politik in den Stadtteilen von Düsseldorf : Schutzmauer beschäftigt Politik

Das Stahlgerüst und der Überkletterungsschutz an der Hochwasserschutzmauer in Kaiserswerth sorgen für Kritik. Foto: Julia Brabeck

Düsseldorf Die Politiker wollen eine andere Sicherung für die historische Hochwasserschutzmauer in Kaiserswerth erreichen.

Am Dienstag, 25. Januar, tagt die Bezirksvertretung 5 (Kaiserswerth, Kalkum, Angermund, Wittlaer, Lohausen und Stockum). Die Sitzung beginnt um 17 Uhr, diesmal in der Mensa der International School of Düsseldorf (ISD), Niederrheinstraße 336. Der Besuch der Sitzung ist nur unter Beachtung der zum Sitzungszeitpunkt geltenden Corona-Regeln möglich. Zudem besteht auf dem gesamten Schulgelände eine Maskenpflicht. Die Sitzung ist öffentlich. Die Sitzungsunterlagen umfassen 46 Tagesordnungspunkte und können online unter www.duesseldorf.de/rat/ratsinfo.html eingesehen werden.