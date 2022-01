Premiere im Theater an der Kö : Das Einmaleins für den Computer

Düsseldorf Kurzfristig sprangen Christian Wolff und sein Sohn Patrick mit einem Stück im Theater an der Kö ein. In der Komödie geht es auch um die Tücken des Internets.

Dass für Düsseldorf mit „Monsieur Pierre geht online“ so schnell Ersatz beschafft werden konnte, ist einem glücklichen Umstand zu verdanken. Bis Oktober hatten Christian Wolff und sein Sohn Patrick das Stück im Contrakreis Theater in Bonn gespielt. Diese Produktion wandert ab Freitag in die Schadow Arkaden und wird bis zum 6. März aufgeführt. „Mein Vater war hier ohnehin engagiert, und ich hatte Zeit“, erzählt Patrick Wolff, der mit seiner Familie in Berlin lebt. Weiterhin dabei aus dem Bonner Ensemble ist Simone Pfennig, zwei Rollen wurden mit Katja Straub und Julia Gröbl neu besetzt.

Vor zehn Jahren gastierten Vater und Sohn in „Wenn der Kuckuck drei Mal ruft“ schon einmal im Theater an der Kö. Beide haben aus unterschiedlichen Blickwinkeln nur gute Erinnerungen an Düsseldorf. „Damals hatte ich gerade meine Frau kennengelernt“, erzählt Patrick Wolff. „Heute habe ich zwei Kinder, was hat sich dazwischen nicht alles getan! Die Stadt wurde seitdem durch spannende Architektur enorm verschönert.“ Christian Wolffs Erinnerungen reichen viel weiter zurück. In den 1960er-Jahren eröffnete er mit der Operette „Feuerwerk“ das einstige Theater am Worringer Platz. „Später war ich fast wöchentlich als Werbe-Sprecher in einem Düsseldorfer Tonstudio“, berichtet er. „Und nun bin ich gespannt, was es Neues zu entdecken gibt. Meine Frau und ich freuen uns auf lange Spaziergänge am Rhein mit unserem Hund.“