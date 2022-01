Kunst in Düsseldorf : Zwölf Quadratmeter für Amos Plaut

Kunst in Düsseldorf

Carlstadt / Lierenfeld Der Künstler zeigt seine Objekte und Bilder im wohl kleinsten Kunstraum der Stadt.

Seit gut 30 Jahren arbeitet der Künstler Amos Plaut im Atelierhaus an der Lierenfelder Straße. Seine Kunst ausstellen kann er dort nicht – und die Corona-Pandemie erschwert es Kreativen ohnehin, ihre Arbeiten zu präsentieren. Kein Wunder, dass sich Plaut nun freut, eine Auswahl seiner Objekte und Bilder ausstellen zu können – und dann auch noch recht zentral an der Bilker Straße. „Von einer Ausstellung in der Carlstadt träume ich schon seit Jahren“, sagt der 81-Jährige.