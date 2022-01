Naturerholungsgebiete in Düsseldorf : Angermunder wehren sich gegen eine Seeufer-Sperrung

Düsseldorf Eine Bürgerinitiative sammelt Unterschriften, und 60 Bürger haben einen offenen Brief an Oberbürgermeister Stephan Keller gerichtet.

Kostenpflichtiger Inhalt Nachdem sich bereits im November die Bürgerinitiative „Angermunder See – besser für alle“ gegründet hat, die inzwischen online mehr als 1090 Unterschriften sammeln konnte, haben nun 60 Angermunder einen offenen Brief an Oberbürgermeister Stephan Keller unterschrieben und überreicht. Initiiert hat diesen Ralph Minderop, Patentanwalt im Ruhestand, der sich mit dem Schreiben gegen den Konzeptentwurf wendet, der unter Federführung der Unteren Naturschutzbehörde erstellt wird. Zu den ersten Ideen gehört es, mit verschiedenen Instrumentarien den Zugang zum See zu unterbinden. Kostenpflichtiger Inhalt Vorgeschlagen wird zum Beispiel das gesamte östliche Gebiet am See zu einem Naturschutzgebiet auszuweisen und andere Uferbereiche in Anglerzonen umzuwandeln. Wege dürfen dann nicht verlassen werden und Hunde müssen an die Leine.