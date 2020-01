Interview mit Helmut Röder : „So ist ein Turnier nicht zu finanzieren“

Garath Neue Vorgaben haben die Kosten für das Hallenturnier des Garather SV in die Höhe getrieben. Der Organisator ist unzufrieden.

Seit 1988 lädt der Garather SV zu Jahresbeginn traditionell C-Juniorenteams aus der Region zum Jürgen-Strohfeldt-Gedächtnisturnier ein, das in Andenken an seinen ehemaligen Jugendobmann ausgetragen wird. Bisher waren Teilnehmer und Veranstalter stets zufrieden mit dem Ablauf des Turniers. In diesem Jahr jedoch sorgte eine neue Richtlinie des Fußballkreises Düsseldorf für Ärger. Dieser fordert, dass das Turnier nach offiziellen DFB-Vorgaben stattfindet – inklusive mehrerer Schiedsrichter. Für den Garather Verein bedeutet das nicht nur einen organisatorischen Mehraufwand, sondern auch mehr Kosten. Turnierorganisator Helmut Röder spricht über seinen Ärger und die Zukunft des traditionsreichen Hallenturniers.