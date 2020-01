Kultur in den Düsseldorfer Stadtteilen : Kabarettisten lassen es in Garath knallen

Wiebke Eymess und Friedolin Müller treten als Duo „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ in Garath auf. Foto: Lisa Hübotter

Düsseldorf Lesung im Gymnasium, koreanische Klänge in der Jazz Schmiede und Puppentheater im Bürgerhaus – hier einige Kulturtipps für die Stadtteile.

Kaiserswerth Auf Einladung der Buchhandlung „Lesezeit“ kommt der Journalist und Vatikankenner Andreas Englisch am Freitag, 19.30 Uhr für eine Lesung nach Kaiserswerth. Die Veranstaltung findet in der Mensa des Erzbischöflichen Gymnasiums statt. Englisch lebt seit 1987 in Rom und gilt als ein gut informierter Journalist im Vatikan. Seine Bücher sind Bestseller. So begeisterte er mit „Der Kämpfer im Vatikan – Papst Franziskus und sein mutiger Weg“ und mit der Bildbiografie „Franziskus“. In seinem Buch „Mein Rom“ beweist er auch, dass er es versteht, die mehr als 2000-jährige Stadtgeschichte Roms zum Leben zu erwecken.

Bilk Die Sängerin Lee Narae überträgt die traditionelle koreanische Pansori-Kunst in die Gegenwart. In ihrer Performance präsentiert sie eine zeitgenössisch-kreative Version des überlieferten Epos von der so genannten „unkeuschen“ und „verfluchten Frau“ Ong-nyeo, die im patriarchalischen System scheitert. Die Sängerin betrachtet die tragische Frauenfigur aus einer weiblichen Perspektive und kombiniert ein breites Spektrum von Klängen mit dem gesprochenen und dem gesungenen Wort. Begleitet wird Lee Narae von Gitarristen Lee Si Mun und den Virtuosinnen an den koreanischen Zither-Varianten Gayaquem und Geomungo. Im Rahmen der Reihe Klangkosmos Weltmusik geben die Musiker in der Jazz-Schmiede am Mittwoch, 20.30 Uhr, ein Konzert.

Info Die Adressen der Veranstaltungsorte Erzbischöfliches Gymnasium an St. Swidbert 53, Reservierungen unter Telefon 0211 2006726 oder per E-Mail an info@buchhandlung-lesezeit.de oder persönlich in der Lesezeit am Kaiserswerther Markt Jazz-Schmiede Himmelgeister Straße 107g,

www.jazz-schmiede.de Museum Kunstpalast Kulturzentrum Ehrenhof 4-5, www.kunstpalast.de Bürgerhaus Reisholz Kappeler Straße 231 Freizeitstätte Garath Fritz-Erler-Straße 10 Melanchthonkirche Graf-Recke-Straße 211

Pempelfort Der Kunstpalast zeigt mit etwa 40 Gemälden und Arbeiten auf Papier die erste Museumsausstellung von Norbert Tadeusz (1940–2011) in Düsseldorf seit fast 30 Jahren. Der Dortmunder studierte an der Kunstakademie Düsseldorf bei Joseph Beuys und nahm mit seinem figurativen, körperlichen Malstil schnell eine Sonderstellung ein, die sich von den konzeptuell, minimalistisch oder abstrakt ausgerichteten Arbeiten von Kommilitonen wie Imi Knoebel, Blinky Palermo oder Katharina Sieverding deutlich abhob. Eine Führung durch die Schau ist am Donnerstag, 19 Uhr.

Reisholz Fritz, der kleine Ziegenbock, hat Hunger, aber er und seine Brüder haben den ganzen Berg kahl gefressen. Kein Halm steht mehr auf der Wiese. Auf zum Berg gegenüber, da gibt es leckeres Futter, denken sie. Doch dazu müssen die drei über die Brücke am Fluss, aber unter der Brücke wohnt ein schlecht gelaunter Troll. Der hat ebenfalls Hunger. Dies ist die lustige Geschichte vom frechen kleinen Ziegenfritz (für Kinder ab drei Jahren), und das Seifenblasen Figurentheater bringt sie am Mittwoch, 15 Uhr, auf die Bühne im Bürgerhaus Reisholz.

Garath Das Kabarett-Duo „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ kommt nach Garath mit einem neuen Programm und bietet komische bis romantisch-melancholische, politisch-agitierende bis kalauernd versöhnliche, junge Kleinkunst. Wenn sich das real-fiktive Liebespaar Wiebke Eymess und Friedolin Müller nicht gerade unterhaltsam verquatscht, singt und tanzt es selbstkomponierte Lieder, spielt auf der Lichtorgel und führt eine Smartphonie auf. „Gleich knallt’s“ heißt das Programm am Samstag, 20 Uhr. Karten gibt es für 17 Euro an der Abendkasse.