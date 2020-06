Gericht in Düsseldorf : 19-Jährige nach Drogenfahrt auf Scooter vor Gericht

Friedrichstadt Nachdem die junge Frau Alkohol, Ecstasy und Haschisch konsumierte, war sie offenbar nicht mehr in der Lage, den Leih-Scooter zu bedienen. Sie rammte ein Auto, verletzte sich dabei. Die Richterin aber war milde.

Teuer und folgenschwer war für eine 19-Jährige ein nächtlicher Ausflug mit einem Leih-Scooter. In der Friedrichstadt hatte sie auf ihrem Heimweg im August 2019 mit dem Elektro-Gefährt zunächst eine Fahrt in Schlangenlinien zurückgelegt, war dann mit dem E-Scooter gegen ein geparktes Auto gekracht und hatte sich dabei verletzt. Eine Kombination aus Alkohol und Ecstasy plus Haschisch hatten bei der 19-Jährigen offenbar eine sachgerechte Handhabung des Elektro-Scooters fast unmöglich gemacht. Ihre Fahrt unter Drogen- und Alkoholeinfluss blieb nicht im Verborgenen, dafür musste sich die junge Frau am Mittwoch vor dem Amtsgericht verantworten, wo sie aber milde davonkam. Eine Jugendrichterin stellte das Verfahren gegen die 19-Jährige ein – unter der Auflage, dass sie einen Verkehrserziehungskurs absolviert. 4500 Euro hat die junge Frau dieser nächtliche Crash gekostet, eine Verletzung an der Hand und zudem muss sie nun ein Jahr warten, bevor sie vor einer Führerschein-Prüfung überhaupt zur medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) zugelassen wird.