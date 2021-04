Remscheider vor Gericht : Ein Prozess mit vielen Fragezeichen

Remscheid/Wuppertal Es ist ein verwirrender Prozess mit vielen Fragezeichen. Auch für die Nebenklageanwältin, die offen sagt, dass auch für sie das Verhalten ihrer Mandantin schwer nachvollziehbar ist.

Warum das vermeintliche Opfer so lange an dem Miteinander mit dem Angeklagten festgehalten hat? Warum die 25-Jährige auch noch nach den gewalttätigen Übergriffen bis zu dessen Verhaftung eine Beziehung mit dem gleichaltrigen Syrer geführt haben soll? Warum beide noch im Gerichtssaal von Liebe sprechen, obwohl dort verhandelt wird, dass er sie geschlagen und versucht haben soll, sie anzuzünden?

Es gibt viele Fragen in einer undurchsichtigen Gemengelage, die sich am ehesten mit Blick auf eine patriarchalische Kultur beantworten lassen. In der einen Welt aufgebrochen, in der anderen nicht angekommen: So ließe sich der Zwiespalt zwischen den Traditionen der syrischen Heimat und der Freiheit des hiesigen Lebens wohl am ehesten beschreiben.