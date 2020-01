Einkaufen in Düsseldorf : Die Friedrichstraße im Wandel

Friedrichstadt/Unterbilk „Die Friedrichs“ informierten Händler und Gastronomen über Bauprojekte.

Einiges soll sich ändern, um wieder mehr Menschen in die ehemals beliebte Einkaufsmeile zu locken. Von Seiten der Stadt Düsseldorf ist eine Umgestaltung der gesamten Straße geplant. So erzählte Dirk Bommes vom Dezernat für Planen, Bauen, Mobilität und Grundstückswesen, dass man die Bürgersteige verbreitern will, um so die Möglichkeit für mehr Außengastronomie zu bieten. Bäume und Sträucher sollen der Straße einen Alleencharakter geben und auch eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Kilometer pro Stunde ist im Bereich des Möglichen. „Wir als Stadt wollen es hier einfach so schön gestalten wie möglich“, berichtete Bommes. Einen genauen Starttermin für den Beginn der Arbeiten kann er den Händlern und Gastronomen allerdings nicht anbieten: „Aber wir würden gerne im Frühjahr 2021 mit dem Umbau anfangen.“