Nach Protesten in Düsseldorf : Investor durfte Treffpunkt des Kulturvereins „Brause“ abreißen

Die Proteste gegen den Abriss der Brause an der Bilker Allee hatten zunächst Erfolg. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die Baustelle der Brause ist nach einem Teilabriss stillgelegt. Das Verwaltungsgericht macht alle Hoffnungen zunichte, dass der Komplex gerettet beziehungsweise wieder aufgebaut wird.

Es hab viele Proteste, als Bagger anrückten, um den Treffpunkt des Kulturvereins „Brause“ an der Bilker Allee abzureißen. Die Freunde der Einrichtung regten sich auf, da ein Verfahren in Gang war, das die Unterschutzstellung des Gebäudes prüfte. Gleichzeitig gab es jedoch legal die Möglichkeit für den Abriss – und dies ist entscheidend, sagt jetzt das Verwaltungsgericht Düsseldorf.

Die Tankstellengebäude, das unter dem Namen „Brause“ viele Jahre als Vereinsheim des Kunst- und Kulturvereins Metzgerei Schnitzel e.V. dienten, dürfen weiter abgerissen werden, teilt das Gericht mit. Das hat die 28. Kammer des Verwaltungsgerichts am Mittwoch entschieden. Der Investor, der dort Wohnungen bauen will, hatte einen Eilantrag gestellt. Er hatte sich gegen die Anordnung der Stadt, dass das Objekt vorläufig als in die Denkmalliste eingetragen gilt, sowie die Stilllegung und Versiegelung der Baustelle gewandt.

Hintergrund: Im Frühjahr 2019 hatte die Landeshauptstadt die Eintragung der Gebäude in die Denkmalliste eingeleitet. Noch bevor dieses Verfahren abgeschlossen war, hatte der Investor der Stadt mitgeteilt, dass er die auf dem Grundstück befindlichen Gebäude abreißen wolle.

Entsprechend veranlasste er nach dem Ablauf der in der Bauordnung NRW vorgesehenen Fristen den Abriss. Nachdem Teile des Objekts ohne Verstoß gegen die Vorschriften abgerissen worden waren, legte die Stadt die Baustelle am 22. November 2019 still und ordnete vier Tage später an, dass das Objekt vorläufig als in die Denkmalliste eingetragen gilt. Hierzu war die Stadt nach Auffassung des Gerichts nicht berechtigt.

Es sei, so die Richter, nach dem bereits erfolgten Teilabriss nicht damit zu rechnen, dass die Reste der Tankstelle in die Denkmalliste eingetragen werden. Denn der Schwerpunkt in der Wahrnehmung des Objekts als Denkmal sei fast ausschließlich im Bereich der Tankanlage mit der Tankinsel und der Fahrbahnüberdachung sowie dem Tankwartraum zu verorten – nicht aber im Bereich der noch in Teilen vorhandenen Wagenpflegeräume, Ladenlokale und Nebenräume.

Mit anderen Worten: Was von der Brause noch übrig ist, hat mit der Identität des Ortes nicht mehr viel zu tun. Das Verwaltungsgericht hat vor dem Hintergrund der festgestellten Rechtswidrigkeit der vorläufigen Unterschutzstellung auch die Stilllegung und Versiegelung der Baustelle für rechtswidrig befunden.