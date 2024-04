Feiern im sozialen Brennpunkt Ein Sommerfest auf dem Düsseldorfer Mintropplatz

Die Vereine „Unsere Straßen – unsere Künstler“ und „Arbeit und Leben“ laden am Sonntag, 7. April, von 15 bis 17 Uhr zu einem großen Fest auf dem Mintropplatz im Bahnhofsviertel ein. An dem Fest beteiligen sich auch noch weitere Organisationen wie das Zentrum plus der Awo und „Königinnen und Helden“. Der 210. Geburtstag des Namensgebers Theodor Mintrop, Künstler der berühmten Düsseldorfer Malerschule, ist in diesem Jahr der Anlass, erneut an diesem sozialen Brennpunkt zu feiern.