Gleisbauarbeiten in Düsseldorf Sperrung der Corneliusstraße betrifft Bahnen, Buslinien und Autofahrer

Die Bahnen fahren in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen „Düsseldorf Hauptbahnhof“ und „Bilker Kirche“ über die Strecke der Linie 709. An der Haltestelle „Bilker Kirche“ halten sie an Steig 3 statt an Steig 1. Fahrgäste mit den Zielen „Helmholtzstraße“ oder „Fürstenplatz“ können ab der Haltestelle „Düsseldorf Hauptbahnhof“ die Buslinie 732 nutzen. Fahrgäste mit dem Ziel „Bilk S/Friedrichstraße“ können ab der Haltestelle „Graf-Adolf-Platz“ die Stadtbahnlinien U72 in Richtung Benrath oder U73 in Richtung „Universität Ost/Botanischer Garten“ nehmen. An der Haltestelle „Bilk S“ können die Buslinien 835 und 836 genutzt werden, um zur Haltestelle „Merowingerstraße“ zu gelangen.