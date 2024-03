Gastronomie in der Landeshauptstadt Sushi-Kette Maruyasu schließt Filiale in Düsseldorf

Der Leerstand an der Friedrichstraße verschärft sich: Die Düsseldorfer Sushi-Restaurantkette Maruyasu gibt ihren Standort nach fast 20 Jahren auf. An der Hausnummer 13, direkt neben dem Drogeriemarkt DM, bietet Maruyasu seit 2005 das japanische Reisgericht zum Mitnehmen an. „Ende Juni schließen wir“, sagt Maruyasu-Prokurist Takamasa Ando. Im Schaufenster hängt sogar eine Annonce mit der Aufschrift „Ladenlokal zu vermieten“: 60 Quadratmeter Grundfläche, knapp 3000 Euro Nettokaltmiete pro Monat.