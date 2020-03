Kultur in Düsseldorf : Plakataktion gegen „Brause“-Abriss

Düsseldorf Auf den ersten Blick sieht es aus, wie ein städtisches Plakat. Doch für ein Event der Stadt sind die Riesenposter an einigen Rheinbahn-Haltestellen eher nicht gedacht.

Manchmal lohnt es sich doch, Werbeplakate an Bus- und Bahnhaltestellen genauer anzuschauen. Zum Beispiel an der Station Uhlandstraße, wo hinter einer Glasscheibe der Firma Wall bis Freitagnachmittag ein Plakat hing, das in Farben und Gestaltung aussah wie eine städtische Werbung. Die Stadt selbst aber würde wohl kaum von sich behaupten, „Düsseldorf ist langweilig“. Das stand ebenso auf dem Plakat, das auf den Abriss des Kulturzentrums „Brause“ an der Bilker Allee hinwies, wie der Schriftzug: „Off-Kultur statt In-Viertel“. Zu sehen war im Hintergrund das frühere Domizil des Vereins Metzgerei Schnitzel, der viele Jahre sein Vereinsheim in einer alten Tankstelle in Friedrichstadt hatte.