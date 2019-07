Schiedsleute in Düsseldorf : Stadt sucht Streitschlichter für Düsseltal und Zooviertel

Schiedsleute in Düsseldorf

Düsseltal Schiedsleute vermitteln zwischen zerstrittenen Parteien. Bei Streitigkeiten unter Nachbarn zum Beispiel. Damit sollen Polizei und Gerichte entlastet werden.

Streitigkeiten unter Nachbarn müssen nicht immer vor Gericht landen. Einfacher und kostengünstiger wird es, wenn zerstrittene Parteien einen Schiedsmann oder eine Schiedsfrau als Schlichter hinzuziehen. In allen Stadtteilen Düsseldorfs sind Schiedsleute im Einsatz, für Düsseltal und das Zooviertel sucht die Stadt jetzt einen neuen Ehrenamtler. Voraussetzung ist, dass der Bewerber kommunikativ und durchsetzungsfähig ist. Vom Rat wird er gewählt, vom Amtsgericht anschließend vereidigt. Die Aufgabe der Schiedsleute besteht vor allem darin, zwischen den Parteien zu vermitteln und ihnen zu helfen, selbst zu einer Lösung des Konflikts zu gelangen. Außerdem arbeiten sie eng zusammen mit der Polizei und der Bezirksvertretung. Interessierte können sich bewerben beim Ordnungsamt – zu Händen Herrn Hansen, Worringer Straße 111, 40200 Düsseldorf oder per E-Mail an schiedsangelegenheiten@duesseldorf.de.