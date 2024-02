Düsseldorf-Düsseltal Wohnungseinbrecher auf frischer Tat ertappt

Die beiden Tatverdächtigen verfügen über keine Meldeadresse in Deutschland und sind in den letzten Jahren bereits mehrfach wegen diverser Einbruchsdelikte in Erscheinung getreten. Darüber hinaus wurde der 34-Jährige per Haftbefehl gesucht. Beide sollen noch am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.