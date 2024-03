Gastronomie in Düsseldorf Außengastronomie - Gebühren sind wieder gestiegen

Dabei ist in der Altstadt während der Hauptsaison nahezu jeder freie Quadratmeter mit Terrassen belegt. Die größte Terrasse befindet sich mit rund 1000 Quadratmetern an den Kasematten, die kleinsten Terrassen umfassen nur etwa zwei Quadratmeter und finden sich bei Imbissbetrieben oder Bäckereien in den Stadtbezirken.