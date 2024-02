Düsseldorf-Düsseltal Granate an Schule erfolgreich gesprengt

Eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Montag in Düsseldorf-Düsseltal bei Bauarbeiten an der Karl-Müller-Straße gefunden worden. Dort wird an der Brehmschule gerade eine neue Mensa errichtet. Feuerwehr und Kampfmittelbeseitigungsdienst waren schnell vor Ort und leiteten erste Sicherungsmaßnahmen ein. Die Granate musste noch im Laufe des Abends vor Ort gesprengt werden. Um 18.15 Uhr gab die Feuerwehr Entwarnung: „Die Granate konnte erfolgreich gesprengt werden, alle Maßnahmen wurden eingestellt, die Bewohner konnten zurück in ihre Häuser kehren, der Verkehr fließt auch wieder normal“, sagt ein Sprecher.