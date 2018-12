Stammzellen: Sportler setzten sich für DKMS ein

Düsseldorf Am 27. Januar 2019 organisiert die Sportstadt Düsseldorf gemeinsam mit den Vereinen Fortuna, DEG, Panther, ART Giants, HC Rhein Vikings, Borussia sowie weiteren Profi-Klubs, der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) und mit der Unterstützung der ARAG im Deutschen Tischtennis-Zentrum (Ernst-Poensgen-Allee 58) eine Registrierungsaktion zum Stammzellenspender.

Am 27. Januar 2019 organisiert die Sportstadt Düsseldorf gemeinsam mit den Vereinen Fortuna, DEG, Panther, ART Giants, HC Rhein Vikings, Borussia sowie weiteren Profi-Klubs, der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) und mit der Unterstützung der ARAG im Deutschen Tischtennis-Zentrum (Ernst-Poensgen-Allee 58) eine Registrierungsaktion zum Stammzellenspender. Vor dem Tischtennis-Bundesligaspiel (11 bis 14 Uhr) zwischen Borussia Düsseldorf und Schwalbe Bergneustadt können sich Interessierte registrieren lassen. „Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein." lautet das Motto der DKMS: Die potenziellen Spender geben Speichel ab, und in wenigen Sekunden ist die Registrierung erledigt. Alle, die sich an diesem Tag als Stammzellspender eintragen lassen, erhalten für das anschließende Heimspiel der Borussia freien Eintritt (solange der Vorrat reicht). „Ich bin Borussia Düsseldorf sehr dankbar für die Initiative. Es ist toll zu sehen, dass die Vereine ihre Bekanntheit nutzen, um das Thema bekannt zu machen. Je mehr Menschen registriert werden, desto größer ist die Chance, dass Betroffene die dringend notwendige Stammzellspende erhalten“, sagt Stadtdirektor Burkhard Hintzsche. Lambertz, Kreutzer und Pankofer kündigten an, die Aktion weiter zu begleiten – auch mit einer Registrierung.