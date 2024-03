Kunst in Düsseldorf Hakan Eren - der ernste Harlequin

Von Hakan Eren lässt sich nun wirklich nicht sagen, dass er ein Mensch sei, der zum Lachen in den Keller geht. Der vielfältig talentierte Bildhauer ist eigentlich immer gut gelaunt und ausgesprochen freundlich. Dass sich so eine Charaktereigenschaft nicht unbedingt auch auf die Arbeiten eines Künstlers übertragen müssen, zeigt sich in der Ausstellung „My Favorite Game“ in der Galerie „Baustelle Schaustelle“ an der Brehmstraße 41. Der mit überdimensionalen, witzig bis skurrilen Luftballon-Skulpturen bekannt gewordene Artist spielt hier mit Klischees – und man ist sich nie so ganz sicher, ob er sich womöglich nicht auch über den Betrachter ein wenig lustig macht.