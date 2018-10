Hochzeiten auf Schloss Benrath

Benrath Das Schloss und sein Park bieten eine schöne Kulisse für romantische Hochzeiten. An zwei Tagen in der Woche wird hier getraut, die Termine sind schnell vergriffen – denn die Atmosphäre ist einmalig.

So kurz vor der Hochzeit laufen die Planungen auf Hochtouren. Gästeliste, Catering und Hochzeitstorte – Mike Schlotter und Lilian Cristine dos Santos klären gerade jedes Detail für ihre Traumhochzeit im Schloss Benrath. „Es ist ein großer Wunsch meiner Zukünftigen, hier im Schloss zu heiraten“, sagt Schlotter. Zehn Monate im Voraus plante das Paar, das in Reisholz wohnt, den großen Tag. Die standesamtliche Trauung findet im Kuppelsaal statt, gefeiert wird dann in den Veranstaltungsräumlichkeiten des Schlosses.