Lesung von Karen Duve über Annette von Droste Hülshoff

Benrath Bei der Montagsprosa las Karen Duve über die unglückliche Liebe von Annette von Droste Hülshoff.

Rund 100 Gäste hörten ihr in der Orangerie gebannt zu, wie sie Szene vom frühen Morgen las. Der mittellose Student Heinrich Straube und seine Angebetete Annette von Droste-Hülshoff bei einem Tête-à-Tête. Während er Probleme hat, sie mit seiner „Entenschnabelnase“ zu küssen, malt er sich eine Ehe mit Annette aus. Aussichtlos, wegen der Standesunterschiede. Neben der Schilderung einer Annette, die so gar nicht in den Zeitgeist ihrer Familie passt, lässt Duve geschickt Zeitgeschehen einfließen. Etwa den Vulkanausbruch bei Java, der weltweit Katastrophen bringt. „Deutschland versinkt im Dauerregen, die Preise für Getreide verdreifachen sich.“ In diesem Vulkan-Sommer wird eine Kutschfahrt für Annette zur Tortur.