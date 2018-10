Mittelfeldspieler Dylan Wackes fordert mehr Tempo von seinen Mitspielern vom VfL Benrath

Landesliga-Abstieger VfL Benrath kassierte am Wochenende schon die fünfte Saison-Niederlage.

Wackes Es war mehr drin. Leider haben wir wirklich schlecht gespielt. Es gab Änderungen in der Startformation. Wir waren nicht so eingespielt wie erhofft. Was im Training klappt, muss im Spiel nicht zwangsläufig auf Anhieb passen.