Schule in Düsseldorf : Betrieb der neuen Mensa am Görres-Gymnasium läuft

Düsseldorf Die neue Mensa an der Kö-Schule sieht aus wie ein Food-Truck. Die Stadtverwaltung hat 125.000 Euro investiert. Gekocht wird im „Cook & Chill“-Verfahren.

Die neue Mensa ist in einem ehemaligen Versammlungsraum als frei stehende Ausgabeküche entstanden. So soll die Speisemöglichkeit dem bestehenden Denkmalschutz am Schulgebäude gerecht werden. Die Küche hält derzeit Mahlzeiten täglich für 88 Schüler bereit. Gegessen werden kann in zwei vorgegebenen Zeiträumen. Das Angebot richtet sich primär an die Schüler der 5. bis 7. Klasse, die anschließend in die Übermittagsbetreuung gehen. Die Mahlzeiten entstehen im „Cook & Chill“-Verfahren. Die warmen Speisen werden zubereitet, dann aber gekühlt und erst unmittelbar vor der Ausgabe wieder auf Verzehrtemperatur erwärmt.