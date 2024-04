Düsseldorfer Kunststipendium Start-Up-Hilfe für Absolventen der Kunstakademie

Dieses Jahr wird die in Kostenpflichtiger Inhalt Litauen geborene Liora Epstein mit dem Stipendium ausgezeichnet. Die 23-Jährige ist mit ihrer Abschlussarbeit – eine Bar ganz in Weiß mit Zukunftsmenschen ohne Gender-Codierung – als Meisterschülerin von Professorin Dominique Gonzalez-Foerster bereits über die Grenzen der Landeshauptstadt bekannt. Denn Epsteins Raum-Installation, eine Art Erlebnisraum, wurde auch von Katia Baudin, entdeckt, der Direktorin des Kaiser-Wilhelm-Museums in Krefeld. Dort wird ab 24. Mai in einer Ausstellung Epsteins Bar, zu der eine tagebuchartige Erzählung gehört, der 1981 entstandenen Bar „Verkaufen“ von Jürgen Drescher und Reinhard Mucha gegenübergestellt.