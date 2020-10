Brauhaus in der Altstadt : Düsseldorfer Füchschen nur noch an zwei Tagen offen

Das Füchschen-Bier ist stadtbekannt – die Brauerei soll bis auf Weiteres nur an zwei Tagen in der Woche geöffnet werden. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Viele Altstadtwirte kämpfen in der Corona-Krise ums Überleben. Auf die Maßnahmen wegen des aktuellen Infektionsgeschehens reagiert der Füchschen-Chef unerwartet hart: Das Brauhaus öffnet künftig nur noch freitags und samstags.

Das Füchschen an der Ratinger Straße in der Altstadt reagiert auf die „aktuelle Situation“ in Düsseldorf. Die Traditionsbrauerei sieht sich gezwungen, die Öffnungszeiten an die Gegebenheiten in der sich nun wieder zuspitzenden Corona-Krise inklusive neuer Sperrstunde bis 23 Uhr anzupassen.