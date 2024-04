Großer Andrang auf der Büchermeile in Düsseldorf Schmökern, stöbern und das Besondere finden

Düsseldorf · Lesebegeisterte fieberten dem Termin schon seit Monaten entgegen. Am Wochenende startete die Büchermeile am Düsseldorfer Rheinufer in die neue Saison. Das schöne Wetter zog Fans sogar aus dem Umland an den Burgplatz und auf die Promenade.

14.04.2024 , 14:36 Uhr

Lina Beckedahl blättert in einem Salamander Comic. Die nächste Büchermeile findet im August statt. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen

Von Claudia Hötzendorfer