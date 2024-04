Spendenaktion in Düsseldorf Nachschub für den Gutenachtbus aus der Altstadt

Der Frühling naht, doch gerade nachts können die Temperaturen noch eisig sein. Das mag unsereins nicht weiter stören, bei Menschen, die auf der Straße leben, sieht das anders aus. Nicht selten mangelt es an passender Kleidung, an Schlafsäcken, überhaupt wollen auch Obdachlose mal Pullover und Hose wechseln. In Düsseldorf fängt dieses Klientel der Gutenachtbus von Vision:Teilen und Fiftyfifty auf. Er ist ganzjährig in der Altstadt und am Hauptbahnhof von Montag und Donnerstag unterwegs, verteilt Kleidung, Essen, warme Getränke – und bietet auch Beratung und sonstige Hilfen an.